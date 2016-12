USA: Rokade i centralbank kan rykke ved antallet af renteløft

Da den amerikanske centralbank i midten af december hævede landets ledende rente, signalerede den samtidig, at der vil komme yderligere tre renteløft i løbet af 2017.



Men med årets skifte sker der samtidig også et skifte i, hvem der har stemmerettigheden i den så vigtige centralbank, og det kan få indflydelse for, hvor mange gange renten bliver hævet.



"Der bliver flere af de bløde medlemmer, som får stemmeret på bekostning af hårdere medlemmer," påpeger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank, over for Ritzau Finans.



Centralbanken består dels af fem guvernører, som altid har stemmeret, dels 12 regionale centralbankdirektører, hvor stemmeretten går på omgang.



"Det er de regionale direktører, som har de mest ekstreme holdninger i hver sin retning. I september var der tre af dem, der stemte for en renteforhøjelse, som ikke kom. Alle de tre mister stemmeretten næste år," påpeger Mikael Olai Milhøj.



Dermed kan det ifølge senioranalytikeren være, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ikke hæver renten i det tempo i det nye år, som den ellers har givet udtryk for på december-rentemødet.



Det var i øvrigt blot andet renteløft, siden en lignende stramning i december 2015, som samtidig var første af sin art i knap et årti.



Senioranalytikeren pointerer da også, at forventningerne fra Federal Reserve oven på renteløftet i december sidste år var, at centralbanken ville hæve renten yderligere fire gange i år. Men i 2016 nøjedes centralbanken altså med den ene.



Hos Sydbank vedgår man, at fordelingen af stemmerettigheder kan have en betydning for antallet af renteløft. Men ifølge Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, er det formentlig dog blot en marginal betydning.



Der var på det seneste rentemøde nemlig relativ bred enighed om, at der sandsynligvis kommer flere renteforhøjelser i det kommende år.



"Der er dog lidt uenighed om, hvor mange der er brug for. Men jeg er overbevist om, at de fleste nogenlunde er på samme spor - at der er brug for lidt flere i et behersket tempo," vurderer Jacob Graven over for Ritzau Finans.



For retningen af centralbankens pengepolitik tror han samtidig, at der er andre forhold, der er mere afgørende end sammensætningen i centralbanken.



Blandt andet peger han på, at det bliver afgørende, hvilken finanspolitik USA's kommende præsident, Donald Trump, kommer til at føre, når han tiltræder posten efter årsskiftet.



/ritzau/FINANS