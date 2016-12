Relateret indhold Artikler

De amerikanske engroslagre steg med 0,9 pct. i den foreløbige opgørelse for november. Det var pænt mere end ventet, da konsensus var en stigningstakt på 0,2 pct. ifølge Bloomberg.



Opgørelsen for oktober blev revideret til et fald på 0,1 pct. fra tidligere rapporteret et fald på 0,4 pct.



/ritzau/FINANS