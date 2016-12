I Shenzhen, som er Kinas svar på Silicon Valley, er industrien så etableret, at de ikke frygter den kommende amerikanske præsidents trusler om, at tech-giganter som Apple skal flytte produktion og dermed arbejdspladser til USA.



Det skriver The Wall Street Journal.



Shenzhen, som en gang blot var en søvnig landsby, står i dag for Kinas hovedeksport, nemlig elektronik. På bare to fabrikker arbejder 230.000 fabriksarbejdere med at lave produkter for Apple samt rivalen Huawai.



Trods Donald Trumps trusler om at få arbejdspladser tilbage til USA virker topledere ifølge avisen ubekymret. Selv hvis Donald Trump indfører afgifter på kinesisk producerede produkter, som han har truet med, ryster det ikke kineserne.



De har tillid til, at de nu er så effektive til at udvikle, producere og levere, at de trods afgifter stadig vil kunne udkonkurrere USA.



I Shenzhen er det i højere grad globalisering, der gør virksomhederne nervøse. Da lønningerne er steget siden 2010, er flere tøj- og legetøjsfabrikker flyttet fra Shenzhen til billigere områder i Kina og til lande som Vietnam.



