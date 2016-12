Den amerikanske forbrugertillid overraskede positivt i december ved at være steget til 113,7 fra 109,4 måneden før.



Det viser tal fra det amerikanske Conference Board.



Dermed har forbrugertilliden i USA ikke ligget højere siden 2001.



Til sammenligning var der ventet en opgørelse på 109,0 ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg. Tallet for november blev revideret fra oprindeligt oplyst 107,1.



/ritzau/FINANS