Dollar-styrkelse truer amerikansk produktionsstigning

En styrket dollar er en trussel mod amerikansk produktion og kan presse indtjeningen hos produktionsvirksomheder. Derved kan den kommende præsident Donald Trumps ønske om flere produktionsjob blive kompliceret yderligere.



Det skriver Wall Street Journal.



På mange måder er den styrkede dollar et tegn på optimisme i den amerikanske økonomi, hvor aktiemarkedet ligeledes er steget til rekordhøjder. Det er særligt udsigten til højere inflation og stigende renter, der har givet fornyet lyst til at investere i amerikanske aktiver, hvilket styrker dollaren.



Den stærke dollar, der ligger på højeste niveau i 14 år, betyder dog, at de amerikanske produktionsselskabers indtjening på udenlandske markeder bliver mindre værd ligesom deres varer bliver dyre over udlandet.



Selskaber son 3M, Caterpillar og Harley Davidson ventes at blive ramt af valutastyrkelsen og generelt kan det betyde, at Donald Trump kan få problemer med at opfylde ønsket om flere jobs i produktionssektoren, der tit ligger i hård priskonkurrence med udlandet.



