Danskerne handlede for knap 2 mia. kr. lillejuleaftensdag

De første 23 dage af december handlede og overførte danskerne for knap 30,5 mia. kr. med deres Dankort. Dermed lå danskernes brug af Dankort 2,9 pct. over forbruget i samme periode sidste år.



Det oplyser Nets.



Lillejuleaftensdag alene blev der handlet for 1776 mio. kr., og det blev dermed den mest travle dag med Dankort i december.



Det er nok til en fjerdeplads på højeste dankortforbrug på én dag. Black Friday 2016 og 2015 samt 30. december 2015 lå højere.



/ritzau/FINANS