Forbrugertillidsindikatoren fra University of Michigan landede i december på 98,2.



Det viser den endelige opgørelse, efter at den foreløbige havde vist et indeks på 98,0.



Analytikerne havde ventet et endeligt resultat på indeks 98,0 ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News.



Måneden før lå indikatoren på 93,8.



/ritzau/FINANS