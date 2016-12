Danmark: Detailsalget skuffede i november

Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Detailsalget i Danmark steg i november med 0,2 pct. set mod måneden før.



Det viser tal fra Danmarks Statistik renset for prisudvikling og normale sæsonudsving.



Udviklingen var dermed svagere end ventet ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg News. Her havde økonomerne i gennemsnit ventet en stigning på 0,4 pct.



Set på årsbasis viste detailsalget en stigning på 2,6 pct. for måneden.



/ritzau/FINANS