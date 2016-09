Nye tiltag fra den japanske centralbank sørgede onsdag for bølgegang på valutamarkedet. Den japanske valuta svækkedes umiddelbart, men fandt efter få timer hurtigt ben at stå på, da markedets fokus så småt skiftede mod den amerikanske centralbanks rentemøde onsdag aften.



Den japanske centralbank fastholdt som ventet den toneangivende rente på minus 0,10 pct. og annoncerede derudover en justering af sin rentepolitik, så renten på den tiårige japanske statsobligation vil blive søgt løftet fra negativt territorium og stabiliseret nær nul. Derved vil spændet blive større til de kortere renter.



Meldingen faldt umiddelbart i god jord på aktiemarkederne i det meste af Asien, hvilket i første omgang svækkede yen over for dollar.



- Når vi ser risikoappetit, så er der også appetit på lånefinansierede investeringer, og yen er en af de foretrukne lånevalutaer, konstaterer valutastrateg i Nordea Niels Christensen over for Ritzau Finans.



Med andre ord svækkedes yen på grund af en forventning om, at investorerne i højere grad ville finansiere attraktive aktieinvesteringer i udlandet for lånte yen.



Fra et niveau på 101,70 yen per dollar tirsdag aften svækkedes yen så meget som til 102,79 yen per dollar onsdag klokken 7, inden den styrkedes markant omkring 8.30-tiden. Onsdag eftermiddag går der dermed 101,10 yen på en dollar.



- Der er nok ikke rigtigt nogen god forklaring på vendingen, andet end at markedet nu er lidt usikker på, hvad der kommer fra den amerikanske centralbank i aften, siger Niels Christensen.



Han venter ligesom flertallet af økonomerne ingen renteændringer fra den amerikanske centralbank og vil i stedet fokusere på de ledsagende kommentarer om renteudsigterne.



- Her ser jeg større sandsynlighed for, at vi ikke får en skærpet retorik, så vi ser dollar falde tilbage med omkring 5 til 7 øre, siger Niels Christensen.



Euro ligger onsdag eftermiddag svækket i 1,1149 dollar mod 1,1165 dollar tirsdag eftermiddag. Der går 6,6856 kr. på en dollar mod 6,6765 kr. tirsdag.



