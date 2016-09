Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

For første gang siden foråret 2013 viser Danmarks Statistiks opgørelse over antallet af lønmodtagere i Danmark et fald fra måned til måned.



Faldet er dog beskedent og udgør kun 100 personer ud af en samlet beskæftigelse på 2.653.100 personer i juli.



Men det bryder med tendensen fra de seneste mange måneder, hvor antallet af beskæftigede er steget støt med nogle tusinde personer hver måned.



Det er et fald i den offentlige beskæftigelse, der trækker nedad. I juli var der 1500 færre offentligt ansatte, og det kunne ikke opveje af en jobvækst på 1400 personer i de private erhverv.



/ritzau/