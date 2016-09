Det påbegyndte boligbyggeri i USA udviklede sig i august dårligere end ventet. Også antallet af byggetilladelser skuffede.



Det påbegyndte boligbyggeri faldt til 1.142.000 enheder fra 1.212.000 i måneden før. Her var der ventet 1.190.000 enheder af analytikerne ifølge et estimat indsamlet af Bloomberg.



Antallet af byggetilladelser faldt samtidig til 1.139.000 enheder fra 1.144.000 måneden før. Her var konsensus blandt analytikerne ifølge Bloomberg 1.165.000 tilladelser.



Begge nøgletal er sæsonjusterede og opgjort på helårsniveau.



/ritzau/FINANS