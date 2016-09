Opmærksomheden vil denne uge samle sig om den amerikanske centralbank, men måske vil det være mere relevant at rette blikket mod den japanske pendant, Bank of Japan, der ligesom kollegerne i USA holder rentemøde.



Det mener Formueplejes aktiestrateg, Otto Friedrichsen, inden de to banker onsdag annoncerer udfaldet af rentemøderne. Årsagen er, at det er mere sandsynligt, at Bank of Japan rent faktisk kommer med nye tiltag.



For hvor den amerikanske centralbank synes låst i det nuværende renteniveau frem til efter præsidentvalget, har Bank of Japan og den japanske centralbankchef, Haruhiko Kuroda , rent faktisk mulighed for at justere sine opkøbsprogrammer, hedder det i et notat.



- Vores forventninger bunder dels i den seneste tids udvikling i nøgletallene, men i høj grad også i meget konservative forventninger som markedet har til den fremtidige amerikanske rentesti. En rentestigning ville chokere markederne og udløse betydelige kursfald på blandt andet aktier, hvilket nok er den egentlige årsag til, at centralbankchef Janet Yellen ikke hæver renten, før markedet er ordentligt forberedt, vurderer Otto Friedrichsen.



Han peger på, at forventningerne til Bank of Japan modsat er, at banken vil øge de pengepolitiske stimuli.



- Spørgsmålet er blot hvordan og i hvilket omfang, for den negative rentepolitik er i forvejen en udfordring for blandt andet de japanske banker og forsikringsselskaber - ganske som i Europa, siger aktiestrategen.



Han venter også, at den japanske centralbanks afgørelse bliver vigtigere for markedsstemningen, end meldingerne fra kollegerne i USA.



- Feds markedspåvirkning vil nok være begrænset og vil kunne relatere sig til retorikken omkring forventningerne til den fremtidige rentesti i USA. Bank of Japan står derimod i en situation, hvor passivitet sandsynligvis vil medføre yderligere kurvestejling på obligationsmarkedet samt styrkelse af den japanske valuta. Kurvestejlingen vil have en positiv effekt på de japanske banker og forsikringsselskaber, mens valutastyrkelsen igen ville udfordre QE-programmets effekt på den japanske økonomi, vurderer Otto Friedrichsen.



Økonomer venter ifølge Bloomberg News ingen renteændringer fra hverken den amerikanske og japanske centralbank. Samme forventning har Formuepleje, der dog forudser, at Bank of Japan vil øge fleksibiliteten i de nuværende opkøbsprogrammer.



/ritzau/FINANS