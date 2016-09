Med mange investorer afventende forud for ugens rentemøder i Federal Reserve og Bank of Japan er det danske obligationsmarked mandag åbnet næsten uændret.



Markedsdeltagerne har de seneste uger reduceret forventningerne til, at Federal Reserve vil komme med sin anden renteforhøjelse siden december på denne uges møde.



De seneste nøgletal og udmeldinger fra Fed-repræsentanter har - ifølge markedets prissætninger - reduceret sandsynligheden for en renteforhøjelse til 20 pct., efter at den i starten af september lå i omegnen af 34 pct. Det fremgår af Bloomberg News.



Uanset hvad kan meldingerne fra mødet dog få stor betydning for, hvordan markedet vil bedømme de fremtidige renteudsigter i USA - og de kan dermed komme til at udstikke kursen for obligationer og aktier i den kommende tid.



- Der er ingen, der venter en renteændring (på mødet onsdag, red). Vi forventer dog, at Fed vil antyde, at en renteforhøjelse vil være nært forestående. Sker det, kan det udløse rentestigninger og styrke dollaren, og så vil det sandsynligvis udløse aktiekursfald, skriver Sydbank i sin morgenberetning.



Mandag morgen er dog imidlertid stilstand på det danske obligationsmarked, hvor den tiårige danske bliver handlet uændret i 0,04 pct. Fredag faldt renten på papiret 4 basispoint.



Mandag byder ikke på de store nøgletal. Fra USA kommer der dog NAHB-indekset for september, hvilket er et barometer for stemningen blandt byggefabrikanterne.



/ritzau/FINANS