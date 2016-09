En ud af ti akademikere er løst tilknyttet arbejdsmarkedet

Vikar, freelancer, løsarbejder eller fri fugl.



Hver 10. akademiker har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, end det er tilfældet for flertallet. Det betyder, at de enten er projektansatte, freelancere, eller måske har de flere arbejdsgivere samtidig.



Det viser en undersøgelse af Akademikernes A-kasse, som er foretaget blandt 3370 af A-kassens medlemmer.



Det skriver Jobmotor, som er et skrift, der udgives af Akademikernes A-kasse.



De atypiske ansættelser er en forandring på arbejdsmarkedet, som samfundet og fagforeningerne bør være opmærksomme på, siger formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard.



Ikke indrettet til det



"Vores arbejdsmarked er kendetegnet ved, at vi enten er lønmodtagere eller selvstændige. Det har vi opbygget vores system omkring," siger Lars Qvistgaard.



"Udfordringen for de nye typer ansættelser er, at vores arbejdsløshedssystem ikke er indrettet til, hvis de eksempelvis står uden for arbejdsmarkedet, skal på barsel eller bliver syge," siger han.



Flere end halvdelen af de adspurgte forventer at fortsætte med at have en løs tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst to år ud i fremtiden. Mens en tredjedel forestiller sig at arbejde på den måde endnu længere ud i fremtiden.



Selv om det er en udfordring at sikre gode arbejdsmarkedsvilkår for personer, som ikke er ansat i en traditionel stilling, er det Lars Qvistgaards klare fornemmelse, at mange rigtig godt kan lide den løsere og mere skiftende tilknytning til arbejdsmarkedet.



Må forny sig



Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet vil det fremover blive en opgave for fagbevægelsen at favne de atypiske ansættelser.



"I dele af fagbevægelsen tror man bare, at det handler om mennesker, der har valgt fagbevægelsen fra. Men de er jo en del af fremtidens arbejdsmarked, og fagbevægelsen skal passe på ikke at skyde de her 10 procent fra sig. De har en opgave her," siger han til Jobmotor.



Undersøgelsen viser, at 31 procent af dem, der arbejder på løsere vilkår, bor i København. På samme måde er der en overvægt af kvinder. 65 procent af de medlemmer, som arbejder uden for en traditionel ansættelse, er kvinder.



/ritzau/