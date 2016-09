Ratingbureauet Standard & Poor's gentager sin AAA-rating af Danmark. Samtidig ser ratingbureauet udsigten for kreditvurderingen som "stabil".



Det skriver Bloomberg News.



S&P ser en vækst i det danske bruttonationalprodukt på 1 pct. i 2016 og på 1,4 pct. i 2017.



Danmark drager ifølge bureauet nytte af en høj institutionel effektivitet, en velstående og diversificeret økonomi og veludviklede politiske og institutionelle rammer, der fremmer finansiel disciplin.



Desuden har Danmark ifølge S&P en beskeden statsgæld.



Ratingbureauet vurderer, at Danmark vil have et budgetunderskud på 1,9 pct. i 2017.



/ritzau/FINANS