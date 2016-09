Økonomer: Brexit kan få renten endnu længere ned - måske i november

Det er fortsat et åbent spørgsmål, om det vil kræve endnu flere lempelser fra den britiske centralbank, Bank of England, at afbøde for effekterne af folkeafstemningen i juni, der ser ud til at sende briterne ud af EU-samarbejdet.Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer, efter at Bank of England torsdag fastholdt både sin ledende rente og sit opkøbsprogram.Det var der som sådan ikke noget overraskende i, lyder det fra Rasmus Gudum-Sessingø, der er seniorøkonom hos Handelsbanken. Nøgletallene fra det britiske for august har ikke vist store slag til økonomien endnu, men det er også for tidligt at vurdere de langsigtede effekter, lyder det fra ham - og også fra rentekomitéen i Bank of England i referatet fra mødet torsdag, hvor samtlige ni medlemmer stemte for en fastholdelse af renten og opkøbsprogrammet."Således er det stadig et åbent spørgsmål, hvorvidt der skal ventes yderligere pengepolitisk stimulans fra denne kant, eller om Bank of England i sidste ende retter ind efter den globale tendens til "afholdenhed" med hensyn til nye pengepolitiske tiltag blandt verdens dominerende centralbanker," skriver Rasmus Gudum-Sessingø i en kommentar til torsdagens meddelelse.Den britiske centralbank sænkede i begyndelsen af august renten til 0,25 pct. fra 0,50 pct. og ramte dermed det laveste niveau i bankens 322 år lange historie. Samtidig blev opkøbsprogrammet løftet til 435 mia. pund fra 375 mia. pund - begge dele for at modvirke brexit-effekten.Ifølge Kim Blindbæk, der er makroanalytiker hos Sydbank, stopper det dog formentlig ikke der. Han påpeger - ligesom sin kollega i Handelsbanken - at den britiske centralbanks rentekomité selv fortæller, at effekten af folkeafstemningen hidtil har været mindre end frygtet, men at det billede meget vel kan ændre sig på sigt."Det væsentlige fra dette rentemøde er, at hovedparten af renteudvalget fortsat vil støtte en rentenedsættelse senere på året, hvis den britiske økonomi udvikler sig som ventet," skriver Kim Blindbæk i en kommentar."Bank of England holder næste rentemøde 3. november. Dette møde er særligt interessant, da banken også offentliggør nye fremskrivninger for den britiske økonomi. Vi vurderer, at Bank of England højst sandsynligt vil sænke renten fra 0,25 pct. til 0,10 pct. på dette rentemøde," fortsætter han./ritzau/FINANS