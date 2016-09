Bank of England fastholder rente og opkøbsprogram

Relateret indhold Tilføj søgeagent Bank of England Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Bank of England

Opdateret 13.18 Den britiske centralbank, Bank of England, fastholder som ventet sin ledende rente og sit opkøbsprogram i forbindelse med rentemødet i banken torsdag eftermiddag.



Renten er dermed fortsat 0,25 pct., mens opkøbsprogrammet lyder på 435 mia. pund.



Samtlige ni medlemmer af rentekomitéen i centralbanken stemte for at fastholde både renten og opkøbsprogrammet.



Der var desuden heller ikke nogen af de økonomer, som Bloomberg News havde spurgt inden opgørelsen, der blev overrasket af opgørelsen.



46 ud af 46 økonomer, der var blevet spurgt om renten, havde ventet en fastholdelse, mens samtlige 37 adspurgte økonomer i forhold til opkøbsprogrammet havde ventet en fastholdelse.



Renten på 0,25 pct. er det laveste niveau i Bank of Englands 322 år lange historie. Centralbanken sænkede renten til 0,25 pct. fra 0,50 pct. i begyndelsen af august, hvor opkøbsprogrammet samtidig blev løftet til 435 mia. pund fra 375 mia. pund.



Det skete for at afbøde effekterne af, at briterne i slutningen af juni valgte at stemme sig ud af EU-samarbejdet ved en folkeafstemning.



/ritzau/FINANS