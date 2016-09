Økonomer: Torsdagens rentemøde i Bank of England bliver uden ændringer

Det bliver uden nye tiltag i pengepolitikken, når den britiske centralbank, Bank of England, afholder rentemøde torsdag kl. 13, vurderer flere økonomer.



"Efter den store stimulanspakke i august, og nøgletal der generelt har været bedre end frygtet, er der lagt op til, at Bank of England holder krudtet tørt torsdag," uddyber cheføkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank i en skriftlig kommentar.



Ligeledes forventer senioranalytiker Mikael Olai Milhøj fra Danske Bank heller ikke, at der sker nogen ændringer i pengepolitikken.



"Vi forventer, at renten fastholdes på 0,25 pct., og at målet for opkøb af statsobligationer og virksomhedsobligationer fastholdes på henholdsvis 435 mia. pund og 10 mia. pund," uddyber han.



HOLDER ØJE MED INDIKATIONER PÅ SENERE RENTENEDSÆTTELSE



Da torsdagens møde er uden nye økonomiske prognoser ifølge Mikael Olai Milhøj, vil der i stedet blive holdt nøje øje med mødereferatet, hvor man vil lede efter tegn på, hvorvidt den britiske centralbank vil lempe pengepolitikken senere på året.



"I mødereferatet fra augustmødet stod der, at et flertal af komitémedlemmerne forventede, at de ville støtte en rentenedsættelse senere på året, hvis den økonomiske udvikling blev som forventet - det store spørgsmål er, om den sætning bliver gentaget i det nye referat," forklarer han og tilføjer:



"Det er i den forbindelse vigtigt at huske på, at den britiske centralbank ikke forventede negativ vækst i den seneste prognose, men en vækst på omkring 0,1 pct. i tredje kvartal. Med andre ord behøver britisk økonomi ikke gå i recession for, at den britiske centralbank vil lempe pengepolitikken yderligere."



Mikael Olai Milhøj mener, at komitémedlemmerne vil holde døren åben for en rentenedsættelse senere på året, da den britiske økonomi stadig er bremset ned.



"Vores hovedscenarie er, at den britiske centralbank vil komme med en rentenedsættelse fra 0,25 pct. til 0,10 pct. på novembermødet, men det er et "close call", og det er muligt, at vi ændrer syn alt efter tonen i mødereferatet," siger han.



/ritzau/FINANS