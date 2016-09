Den Internationale Valutafond, IMF, har genoptaget udbetalingen af lån til Ukraine, skriver Reuters.



Den ukrainske regering har måttet vente på pengene siden august sidste år. Men nu udbetaler fonden en milliard dollar - eller godt 6,6 mia. kr. - som er blevet holdt tilbage på grund af bekymring for korruption i landet.



Lånet er en del af en hjælpepakke på i alt 17,5 milliarder dollar over fire år, der skal hjælpe med at holde Ukraine stabilt, efter at den prorussiske tidligere præsident Viktor Janukovitj blev afsat i 2014.



Beløbet svarer til cirka 116 mia. kr.



Ukraine er efter to år med krig i den østlige del af landet hårdt ramt økonomisk. I 2015 skrumpede økonomien med hele 9,9 pct.



Onsdagens beslutning fra IMF's bestyrelse bringer det samlede udbetalte beløb op på 7,62 mia. dollar, oplyser IMF i en meddelelse.



Her skriver valutafonden også, at den har godkendt udbetalingen, på trods af at Ukraine ikke lever op til flere af målene i låneprogrammet - som for eksempel at nedbringe landets gæld.



Beløbet på en milliard dollar er mindre end de cirka 1,7 mia. dollar, som var ventet. Det skyldes en række manglende reformer i Ukraine.



Men ifølge Ukraines præsident, Petro Porosjenko, vil milliardlånet bane vej for en lånegaranti fra USA på en milliard dollar samt et EU-lån på 600 mio. euro.



"Den positive beslutning fra IMF er bevis på, at verden anerkender de reformer, der sker i Ukraine, at der sker reelle og positive forandringer, og at landet bevæger sig i den rigtige retning," siger han ifølge Reuters.



Chef for IMF Christine Lagarde sagde i februar, at en genoptagelse af udbetalingen så ud til at blive besværlig, hvis ikke Ukraine gennemførte tiltag mod korruption og økonomiske reformer.



Parlamentarikere har siden godkendt flere af de i befolkningen upopulære tiltag.



/ritzau/