Det britiske pund styrkes onsdag, efter at friske tal for arbejdsløsheden ikke viser nogen forværring, efter at den britiske befolkning i juni stemte nej til fortsat at være medlem af EU.



Pundet styrkes til 1,3206 dollar per pund mod 1,3180 dollar tirsdag klokken 17. Her skal det lige bemærkes, at pundet er svækket med 1,1 pct. i forhold til mandag, hvilket er det største fald i mere end en måned, skriver Bloomberg News.



Selv om data var positive, er der ikke rigtig godt gang i handlerne, da man afventer den britiske centralbanks, Bank of Englands, rentebeslutning torsdag.



- Investorerne diskuterer, om det er indregnet for meget eller for lidt brexit-usikkerhed i pundet. Det er stadig for tidligt at sige noget sikkert endnu, siger Jane Foley, valutastrateg hos Rabobank International, til Bloomberg News.



Data fra arbejdsmarkedet er en vigtig temperaturmåling på et lands økonomiske tilstand. Pundet er svækket med 11 pct. siden EU-afstemningen 23. juni, og det har gjort de britiske virksomheder konkurrencedygtige, da deres varer er blevet tilsvarende billigere.



Den britiske arbejdsløshed faldt i juli - den første hele måned efter brexit-afstemningen - med 39.000 personer til 1.630.000, hvilket giver en ledighed på 4,9 pct. Samtidig viser tallene en arbejdsstyrke på 31,8 mio. personer, hvilket er rekordhøjt, skriver Bloomberg.



En euro koster onsdag eftermiddag 0,8521 pund mod 0,8443 pund tirsdag klokken 17.



I krydset mellem euro og dollar koster euro onsdag middag 1,1226 dollar mod 1,1240 dollar tirsdag ved dansk lukketid.



/ritzau/FINANS