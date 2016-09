Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Danmarks Statistik

Når priserne på landmændenes varer som mælk, korn og pels falder, samtidig med at udgifterne ved at holde produktionen kørende stiger, så bliver det en mindre gevinst på bundlinjen.



Og det må mange landmænd sande i disse tider. I andet kvartal ramte det såkaldte bytteforhold i jordbruget det laveste niveau i 11 år, oplyser Danmarks Statistik.



- Jordbrugets bytteforhold er forringet med 12,9 procent i andet kvartal 2016 i forhold til samme kvartal sidste år. Dermed er bytteforholdet det ringeste i hele perioden, der måler tilbage til 2005.



- Bytteforholdet er forholdet mellem priser på salgsprodukter og priser på forbrug og investeringer i produktionen, skriver Danmarks Statistik.



Priserne på jordbrugets salgsprodukter faldt med 12,5 procent i andet kvartal 2016 i forhold til samme periode sidste år.



Især et prisfald for pelsskind på hele 44,7 procent trækker ned, men også prisfald på mælk med 12,6 procent, svin med 2,8 procent og korn med 7,1 procent trækker ned.



Kun en enkelt varekategori giver flere penge i kassen - prisen på raps steg med 1,8 procent.



Samtidig med, at landmændene fik færre penge for deres varer, steg det samlede prisindeks for forbrug og investeringer med 0,5 procent.



