Nationalbanken ser ikke længere helt så optimistisk på udviklingen i dansk økonomi. Banken sænker sin prognose for væksten i det danske bruttonationalprodukt (BNP) for 2016 og 2017, mens prognosen for 2018 er fastholdt.



Det fremgår af kvartalsoversigten for tredje kvartal, der er offentliggjort onsdag formiddag.



I indeværende år venter Nationalbanken nu en BNP-vækst på 0,9 pct. mod en forventning om en vækst på 1,0 pct. ved den senest offentliggjorte prognose i midten af juni.



For 2017 ventes der nu en BNP-vækst på 1,5 pct. mod den tidligere forventning om en vækst på 1,6 pct., mens forventningen til 2018 fortsat lyder på en vækst på 1,8 pct.



/ritzau/FINANS