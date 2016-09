For at vise de økonomiske konsekvenser af regeringens økonomiske 2025-plan regnede Finansministeriets økonomer sig frem til, hvad planen vil give på bundlinjen for en række modelfamilier.



Men nu har der vist sig at være en fejl i regnestykket for regeringens forsyningsstrategi. Det giver en lidt større gevinst til nogle familietyper, mens andre må forvente en lidt lavere gevinst, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.



- De største forskelle er i størrelsesordenen 300 kroner om året, og der er således ikke ændret på det samlede billede af, at forsyningsstrategien forventes at mindske de samlede forsyningsudgifter til eksempelvis vand, varme, el og affald på tværs af de forskellige familietyper, oplyser ministeriet.



En tabel med oversigt over planens konsekvenser, efter fejlen er rettet, viser, at en enlig direktør står til at få 300 kroner mere ud af planen om året, end hidtil oplyst.



Enlige dagpengemodtagere, pensionister, HK'ere med to børn i lejeboliger vil få 100 kroner mere om året, end hidtil oplyst. Men omvendt må forskellige typer af LO-familier og funktionærfamilier se gevinsten svinde ind med 200 kroner. Det samme må en direktørfamilie.



- Enhver regnefejl er ærgerlig, men den ændrer altså ikke spor på, at den ny forsyningsstrategi forventes at gøre regningen mindre for danskerne, siger finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) i en skriftlig kommentar.



Ifølge ministeriet er der tale om en regnefejl i den såkaldte SAS-kode, der bruges til at oversætte Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelser til familietyper.



Beregningerne indgår i regeringens udspil Helhedsplan – For Et Stærkere Danmark, som blev offentliggjort 30. august.



/ritzau/