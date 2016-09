Japansk industriproduktion langt ringere end antaget i juli

Relateret indhold Artikler

Den japanske industriproduktion udviklede sig endnu værre end først antaget i juli. Det fremgår af den endelige opgørelse, som er offentliggjort onsdag morgen.



Produktionen faldt 0,4 pct. fra måneden før, mens der var tale om et fald på 4,2 pct. i forhold til juli sidste år.



Ifølge den første opgørelse var produktionen uændret på månedsbasis, mens der var tale om et fald på 3,8 pct. på årsbasis.



I juni steg industriproduktionen 2,3 pct. fra måneden forinden, mens der var et fald på 1,5 pct. i forhold til juni 2015.



/ritzau/FINANS