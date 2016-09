Prisen på råolie falder tirsdag, og det kommer dollaren til fordel, der er styrket over for ni ud af ti af verdens største valuta.



Råolieprisen falder, efter at Det Internationale Energiagentur (IEA) har sænket sin prognose for den globale efterspørgsel i 2016 og 2017, samtidig med at agenturet venter, at udbuddet af den sorte råvare forbliver stort set uændret.



The Bloomberg Dollar Spot Index, der holder dollar op mod verdens ti største valutaer, blev svækket mandag oven på en udmelding fra Lael Brainard, der er medlem af den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, rentekomité.



Den var modsatrettet de seneste ugers kommentarer fra andre medlemmer af komitéen, der har peget mod en mulig renteforhøjelse ved et af bankens kommende møder. Ifølge Lael Brainard er det dog risikabelt at hæve renten for tidligt.



Data fra Bloomberg viser, at markedet nu også er kommet lidt mere i tvivl om, at næste renteløft kommer i december. Efter sandsynligheden for en renteforhøjelse på næste uges rentemøde faldt med 8 pct. mandag til 22 pct., ses muligheden for en renteforhøjelse på decembermødet nu på 57 pct. fra 60 pct. fredag.



- Brainards tale lader ikke til at have en vedvarende indflydelse på valutamarkederne, og der kan være andre faktorer, der fortsat kan styrke dollaren, siger valutastrateg Valentin Marinov hos Crédit Agricole til Bloomberg News.



Tirsdag middag går der 102,22 yen per dollar mod 101,95 mandag eftermiddag. Samtidig koster euro 1,1236 dollar mod 1,1216 dollar mandag eftermiddag.



/ritzau/FINANS