Prisen på råolie falder, efter at Det Internationale Energiagentur (IEA) har sænket sin prognose for den globale efterspørgsel i 2016 og 2017, samtidig med at agenturet venter, at udbuddet af den sorte råvare forbliver stort set uændret.



Det fremgår af IEA's månedlige rapport for september.



Agenturet forventer nu, at efterspørgslen i gennemsnittet vil være 96,12 mio. tønder per dag i 2016. I 2017 ser IEA en gennemsnitlig daglig efterspørgsel på 97,32 mio. tønder.



Dermed forudser agenturet, at efterspørgslen vil stige med 1,28 mio. tønder per dag i 2016 og med 1,20 mio. tønder om dagen i 2017.



IEA spår videre, at udbuddet uden for sammenslutningen af olieproducerende lande Opec vil være 56,7 mio. tønder per dag i gennemsnit i 2016 og 57,0 mio. tønder i gennemsnit dagligt i 2017.



Såvel Kuwait som De Forenede Arabiske Emirater er oppe på de højeste produktionsniveauer nogensinde, mens Irak har forøget sit udbud. Saudi-Arabiens udbud ligger tæt ved landets rekordniveauer, og Iran har nået den højeste produktion, siden sanktionerne mod landet er blevet ophævet. Samlet er Opec-landenes udbud dermed på 930.000 tønder om dagen og over sidste års niveau.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag sidst på formiddagen 47,40 dollar, hvilket er 1,9 pct. mindre end mandag.



