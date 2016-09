Relateret indhold Artikler

Den kinesiske økonomi viser positive tegn i august, hvor såvel industriproduktionen som detailsalget viste sig bedre end ventet. Det viser nye data fra det kinesiske National Bureau of Statistics i Beijing tirsdag morgen.



Det kinesiske detailsalg steg 10,6 pct. i august i forhold til samme måned sidste år, mens der i år frem til udgangen af august var en stigning på 10,3 pct. på årsbasis.



Analytikerne havde ventet en årsstigningstakt på 10,2 pct. for august og en stigning på 10,3 pct. i årets første otte måneder, hvor juli bød på stigninger på henholdsvis 10,2 pct. og 10,3 pct.



Vækst i industriproduktion viger



Stigningstakten i industriproduktion var 6,3 pct. i august, hvilket skal ses i forhold til analytikernes estimerede stigning på 6,0 pct.



Frem til udgangen af august er industriproduktionen som ventet steget 6,0 pct., der også var stigningstakten i juli.



Investeringsniveau stabiliseret



De kinesiske investeringer i fabrikker, veje og andre anlægsaktiver i byerne viser en stabilisering. Investeringerne i år til og med august steg 8,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Analytikerne havde ventet en stigning på 7,9 pct.



"Det er et ganske anstændigt sæt data og fortsætter med at styrke indikationen af økonomisk stabilisering. Regeringen burde være komfortable med tallene. Nu kan Peoples Bank of China fokusere på strukturreformer såsom liberalisering af renterne og opretholde en ekspansiv politik på pengemarkedet," vurderer cheføkonom Raymond Yeung fra Australia & New Zealand Banking Group i Hongkong over for Bloomberg News.



/ritzau/FINANS