USA: Fed-medlem vil have seriøs diskussion om renteforhøjelse

Det skal overvejes grundigt, hvorvidt den amerikanske centralbank, Federal Reserve, skal finde en renteforhøjelse frem i forbindelse med rentemødet i banken tirsdag og onsdag i næste uge.



Sådan lyder det mandag fra Dennis Lockhart, der er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i Atlanta samt medlem af Federal Reserves pengepolitiske komité, Federal Open Market Committee (FOMC), i en tale i hjembyen Atlanta.



Ifølge Bloomberg News kræver Lockhart således en "seriøs diskussion" om, hvorvidt renten skal hæves - selv efter at den seneste tid har budt på et par skuffende nøgletal.



Dermed ser der også fortsat ud til at være noget delte vande mellem de ti medlemmer af FOMC. Eksempelvis gentog Daniel Tarullo i sidste uge sin mere forsigtige tilgang til den nuværende situation i den amerikanske økonomi, mens også Eric Rosengren, der er chef for Federal Reserves afdeling i Boston, påpegede, at der er evidens nok til at stramme op.



Ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News er den generelle holdning blandt økonomerne dog, at rentespændet på 0,25-0,50 pct. vil blive fastholdt på næste uges rentemøde.



Blot seks ud af de 64 adspurgte økonomer tror på en forhøjelse af renten.



/ritzau/FINANS