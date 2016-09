Jobopsvinget spreder sig fra de store byer ud i landet

Selv om det er i og omkring København, at beskæftigelsen stiger mest, så har jobopsvinget spredt sig til hele Danmark. Fra første til andet kvartal oplevede samtlige danske landsdele, at flere er kommet i beskæftigelse.



Det viser tal fra Danmarks Statistik.



Samlet set steg antallet af lønmodtagere med 11.600 i hele landet. Det tal har været stigende siden starten af 2013, men kun i København og Københavns omegn har man indhentet det tabte fra finanskrisen.



Derfor noterer flere økonomer sig med glæde, at jobopsvinget har ramt hele landet - omend det stadig er med forskellig styrke.



- Selv det hårdtprøvede område på Vest- og Sydsjælland kunne således melde om en stigning i beskæftigelsen på 1567 personer i årets første halvår, siger Tore Strammer, der er cheføkonom i Nykredit, i en pressemeddelelse.



- Det er bestemt en fjer i hatten for dansk økonomi og vidner om, at jobopsvinget nu er ved at brede sig fra de store byer ud landet.



Ifølge Steen Bocian, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, er det blot anden gang siden finanskrisen, at samtlige landsdele kan konstatere en stigning i job over det seneste år.



- Hvis vi kigger på de seneste år har tendens været, at jobfremgangen kun har været i nogle få udvalgte områder. Der viser dagens tal, at beskæftigelsesfremgangen er bredt så meget ud, at der er fremgang i alle landsdele af Danmark, siger han.



Cheføkonomen mener, at det gør den samlede stigning i beskæftigelse mere "modstandsdygtig".



- Nu er hele landet med, så der er mere modstandskraft, hvis vi bliver ramt af et tilbageslag i en sektor eller en type virksomhed, siger Steen Bocian.



Det er særligt inden for brancherne "bygge og anlæg" og "handel og transport", at antallet af ansatte stiger.



Der er dog stadig 70.000 færre i beskæftigelse sammenlignet med første kvartal i 2008.



/ritzau/