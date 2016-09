Fed-medlem: Gradvis stramning vil forlænge økonomisk bedring

Det kan have skadelige konsekvenser for økonomien at vente for længe med at hæve renterne i USA, vurderer Federal Reservechef i Boston, Eric Rosengren, der peger på risici for overophedning og finansiel ustabilitet.



"En undladelse af at fortsætte vejen med en gradvis fjernelse af den lempelige pengepolitik kan snarere afkorte end forlænge varigheden af denne bedring," siger Rosengren ifølge Bloomberg News i en forberedt tale, som han holder i Quincy, Massachusetts, senere fredag.



Rosengren er stemmeberettiget i Federal Open Market Committee, som træffer beslutning om centralbankens pengepolitik, og som næste gang holder møde i Washington 20-21. september. Han har ifølge Bloomberg News i flere år været fortaler for at bekæmpe arbejdsløsheden med lave renter, men han har de seneste måneder skiftet standpunkt i favør af stramninger.



Federal Reserve hævede senest renten i december 2015, og der spekuleres heftigt blandt finansmarkedets aktører, om banken er klar til endnu en stramning på de førstkommende møder, eller om den venter til det efterfølgende møde i december - eller senere.



/ritzau/FINANS