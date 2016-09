Draghi ser lavere vækst i eurolandene næste år

Relateret indhold Artikler

ECB-chef Mario Draghi nedjusterer væksten i euroområdet næste år. Hvor banken i sommers troede på 1,7 pct. næste år, ligger man nu en anelse lavere med 1,6 pct. Og samme nedjustering laver ECB for 2018.



Draghi forklarer på et pressemøde nedjusteringen med det britiske EU-exit og for lidt fremgang i de strukturelle reformer i eurolandene, der kan fremme vækst.



Allerede i pressemeddelelsen kl 13.45 stod det klart, at ECB holder renterne i ro. Indlånsrenten fortsætter dermed sin opdagelsesrejse i negativt territorium med -0,4 pct.



Og ECB varslede, at renterne forbliver på "det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke længere end tidshorisonten for nettoopkøb af aktiver."



De månedlige opkøb af aktiver på 80 mia. euro fortsætter efter planen frem til udgangen af marts 2017, men ECB skriver også "eller endnu længere", og de fleste danske økonomer forventer, at det vil ske.



Inflationen, der cirkler rundt faretruede tæt på nullet i euroområdet, er den store udfordring. Den skal gerne opad, og ECB styrer efter en 2 pct. målsætning.



