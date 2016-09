Draghi ser lavere vækst i eurolandene de næste år

ECB-chef Mario Draghi nedjusterer væksten i euroområdet næste år. Hvor banken for få måneder siden troede på 1,7 pct. næste år, ligger man nu en anelse lavere med 1,6 pct. Og samme nedjustering laver ECB for 2018.



Draghi forklarer på et pressemøde nedjusteringen med det britiske EU-exit og for lidt fremgang i "de strukturelle reformer i eurolandene, der kan fremme vækst".



"Selv om data indtil videre viser en robusthed i euroområdets økonomi til politiske og økonomiske usikkerheder, så er der risici, der peger nedad i vores baseline prognose," siger Mario Draghi.



Han lover, at ECB vil bruge alle våben for at stimulere økonomien ud fra de mål, ECB har.



Draghi varsler også, at forskellige komitéer og udvalg under ECB nu skal til at evaluere de muligheder, der er for at stimulere økonomien ud over renterne og de nuværende opkøb af aktiver.



På samme tid fastholder ECB-chefen dog, at ECB's tiltag "aldrig har virket bedre, end de gør i dag" - og holder fast i, at de rekordlave renter også forplanter sig til realøkonomien og udlånsrenter i samfundet.



Allerede i pressemeddelelsen kl 13.45 stod det klart, at ECB holder renterne i ro. Indlånsrenten fortsætter dermed sin opdagelsesrejse i negativt territorium med -0,4 pct.



Og ECB varslede også , at renterne forbliver på "det nuværende eller et lavere niveau i en længere periode, hvilket vil sige et godt stykke længere end tidshorisonten for nettoopkøb af aktiver."



De månedlige opkøb af aktiver på 80 mia. euro fortsætter efter planen frem til udgangen af marts 2017 - men ECB skriver også "eller endnu længere", og de fleste danske økonomer forventer, at der vil blive annonceret en forlængelse i løbet af i år.



Inflationen, der cirkler rundt faretruede tæt på nullet i euroområdet, er den store udfordring. Den skal gerne opad, og ECB styrer efter en 2 pct. målsætning.



Draghi vurderer, at inflationen vil ligge fladt et par måneder endnu, men at den vil stige hen mod slutningen af året, og at den vil nå over 1 pct. næste år.