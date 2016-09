Ingen overraskelser fra Draghi: Fastholder rente og opkøb

Den europæiske centralbank, ECB, fastholder helt som ventet den ledende rente. Indlånsrenten fastholdes på -0,40 pct., mens Refi-renten fortsat bliver holdt på 0,0 pct.



Det oplyser ECB efter sit rentemøde torsdag.



Det centrale spørgsmål på mødet handler imidlertid om bankens opkøb af obligationer, som omkring halvdelen af analytikere på forhånd forventede vil blive forlænget seks måneder yderligere til september 2017, mens den anden halvdel forventede, at forlængelsen først vil blive annonceret i december, skriver Financial Times.



Den nøjagtige timing bliver vi først for alvor klogere på, når centralbankchef Mario Draghi afslutter mødet med en tale kl. 14.30.



Banken indikerer dog i forbindelse med sin rentemelding, at den fastholder størrelsen og længden på de kvantitative lempelser (QE) som banken har iværksat som følge af de lave renter.



Opkøbet er dermed fortsat på 80 milliarder euro om måneden foreløbig til og med marts 2017.



Meldingerne fra Mario Draghi overrasker ikke Danske Banks cheføkonom, Las Olsen.



"Markedsrenterne i Europa har taget et yderligere dyk oven på den britiske EU-afstemning. Ind til videre tyder nøgletallene på, at effekten på økonomien i resten af Europa har været meget lille, og det er givetvis også derfor, der ikke kom nogen nye initiativer fra centralbanken i dag," skriver Las Olsen i en kommentar.



Ifølge Las Olsen er inflationen i europområdet Draghis største hovedpine. Den lyder på blot 0,2 pct, hvilket ifølge Las Olsen er "Langt under bankens målsætning om prisstigninger på to pct."



LAs Olsen pointerer, at der ikke er tillid i markedet til, at det vil lykkes at få inflationen op igen.



"Det er derfor, vi har historisk lave renter og opkøb af obligationer for frisktrykte penge, selv om økonomien faktisk er på vej ud af krisen. Lige som Danmark har euroområdet samlet set haft stigende beskæftigelse tre år i træk, og har ikke længere en arbejdsløshed, der er meget over tidligere tiders."



Følg med på borsen.dk, når vi følger Mario Draghis tale kl. 14.30.