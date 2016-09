Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Bilsalget stagnerede, omend på et højt niveau, i august. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.



Samlet kom der 17.922 nye biler på vejene i måneden, og det var et dyk fra 18.173 i juli.



Lægger man salget af biler de sidste 12 måneder sammen, er der dog fortsat tale om en solid stigning.



- Salget af nye biler i de seneste 12 måneder landede i faktiske tal på 219.900, hvilket er ny rekord. Det er tredje måned i træk på dette ekstraordinært høje niveau, skriver Danmarks Statistik.



Det er 11 pct. flere end i samme periode for et år siden. Bag det tal ligger en stigning i salget til private på 9 pct. og et hop i salget til erhverv på 15 pct.



/ritzau/