Det danske obligationsmarked er torsdag åbnet fladt, hvilket sker forud for eftermiddagens afslutning af det seneste rentemøde i Den Europæiske Centralbank, ECB.



Ved markedsåbning bliver den tiårige danske statsobligation handlet med en rente på minus 0,05 pct., hvilket er lig med lukkeniveauet onsdag, som samtidig var det laveste renteniveau nogensinde for det danske statspapir.



I forhold til torsdagens afslutning af rentemødet i ECB er der ifølge Bloomberg News ingen forventning blandt økonomerne om, at centralbanken justerer i sin nuværende rentepolitik.



Dermed ser det ud til, at ECB med chef Mario Draghi i spidsen fortsat vil have en indlånsrente på minus 0,4 pct. og købe obligationer for 80 mia. euro om måneden.



Blandt økonomerne er der imidlertid en forventning om, at centralbanken forlænger sit opkøbsprogram med seks måneder og muligvis gør klar til at købe andre type aktiver i et forsøg på at løfte en lav inflation og vækst i eurozonen.



- Det vil ECB måske løfte sløret for på pressemødet, hvor ECB også fremlægger nye "forecast" (vækstprognose, red.), skriver Sydbank i en morgenrapport.



På ECB's pressemøde, der finder sted klokken 14.30, venter Sydbank, at ECB i sin nyeste vækstprognose vil nedsætte sine vækst- og inflationsskøn en anelse.



Vækstskønnene for 2016 og 2017 er i øjeblikket på henholdsvis 1,6 og 1,7 pct., mens inflationsskønnene er på henholdsvis 0,2 og 1,3 pct.



- Kommer der ingen nye tiltag, forventer vi, at euroen bliver styrket, mens obligationsrenterne vil stige og aktiekurserne falde, vurderer Sydbank.



/ritzau/FINANS