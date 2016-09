Analytikere splittede inden ECB-møde: Hvad gør Draghi?

Eksperterne er delte omkring forventningerne til torsdagens møde i Den Europæiske Centralbank, ECB, som kan rumme betydelige implikationer for investorer på tværs af Europa.



Det skriver Financial Times.



Det centrale spørgsmål, mødet forventes at afklare, er vedrørende bankens opkøb af obligationer, som omkring halvdelen af analytikere forventer vil blive forlænget seks måneder yderligere til september 2017, mens den anden halvdel forventer, at forlængelsen først vil blive annonceret i december, skriver Financial Times.



- Denne uges sværeste beslutning bliver, om ECB tør ikke at foretage sig noget, vurderer Carsten Brzeski, der er økonom fra Frankfurt-afdelingen af den hollandske bank ING, over for Wall Street Journal.



En udsættelse af forlængelsen af opkøbsprogrammet ville give ECB ekstra tid til at overveje sine handlinger, blandt andet idet den så kan kigge med hos dens amerikanske og japanske pendanter. Faren er dog, at investorer reagerer negativt på manglen på handling, hvilket kan føre til stigninger i euroen mod dollaren og gøre livet for eksportører endnu hårdere i en periode med svag vækst i eurozonen.



Hvis inflationen fortsat forbliver langt under målsætningen, kan ECB desuden beslutte at lempe kravene til obligationsopkøb til for eksempel at inkludere bankgæld, eller ECB kan vælge at udvide til også at opkøbe aktier og ejendomme ligesom den japanske centralbank, skriver Wall Street Journal.



/ritzau/FINANS