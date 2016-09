Pundet falder efter udsigt til pengepolitiske lempelser

Pundet tog sit største dyk i to uger, efter at medlemmer af den britiske centralbank, Bank of England, onsdag luftede muligheden for yderligere pengepolitiske lempelser. Det skriver Bloomberg News.



Pundet faldt med 0,7 pct. til 1,3352 dollar, hvilket er det største dyk siden 19. august. Tirsdag var retningen stik modsat, da pundet steg til 1,3445 dollar, hvilket var det højeste niveau siden midten af juli.



Samtidig faldt pundet onsdag over for euroen for første gang i syv dage med et dyk på 0,5 pct. til 1,1877 euro per pund svarende til 84,21 pence per euro, skriver Bloomberg.



Det er blandt andet den britiske centralbankchef Mark Carney, der ligeledes er medlem af den monetære politiske komité, der står ved, at man er parat med lempelser for at holde hånden under den britiske økonomi, efter folkeafstemningen i juni, hvor briterne stemte nej til fortsat at være medlem af EU.



/ritzau/FINANS