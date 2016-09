Dollar er svækket til det svageste niveau over for yen i knap to uger.



Et skuffende lavt indeks for aktiviteten i den amerikanske servicesektor for august har fået markedets forventninger til et renteløft i september til at skrumpe. Og det har medført en svækkelse af den amerikanske møntfod over for blandt andet den japanske af slagsen.



Markedet ser ifølge data fra Bloomberg nu en 24 pct.s sandsynlighed for, at den amerikanske centralbank hæver renten på sit kommende møde 20.-21. september. Fredag - inden offentliggørelsen af de skuffende servicesektor-data - så markedet en 32 pct.s sandsynlighed herfor.



Der var endog større stor tro på et snarligt renteløftet, efter at centralbankens chef, Janet Yellen, på et møde i Jackson Hole, Wyoming, i august meldte ud, at der var et øget grundlag for at hæve renten. Sammen med en efterfølgende kommentar fra vicechef Stanley Fischer om, at et renteløft var muligt i september, fik det markedet til at se en 42 pct.s sandsynlighed herfor på daværende tidspunkt.



- Ret skuffende amerikanske data har tynget dollar over hele linjen, siger Petr Krpata, valutastrateg i ING Group, til Bloomberg News.



Yen styrkes samtidig, efter at finansavisen Sankei Shimbun har rapporteret, at medlemmerne af den japanske centralbank har svært ved at nå til enighed om pengepolitikken. Ifølge et forhenværende medlem vil der ikke blive pillet ved centralbankens stimulusprogram i indeværende måned.



Onsdag koster en dollar 101,60 yen mod 102,25 yen tirsdag formiddag. Euro koster onsdag morgen 1,1237 dollar mod 1,1245 dollar tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS