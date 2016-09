Relateret indhold Tilføj søgeagent Sydbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Sydbank

En gevinst på et mindre tocifret millionbeløb er netop røget ned i foret på den danske stat i forbindelse med onsdagens salg af nye toårige obligationer for et samlet beløb på 840 mio. kr.



Obligationerne har en kuponrente på 0,25 pct., men de er solgt til kurs 101,93 og kan indfris til kurs 100. Det betyder, at den effektive årlige rente kan beregnes til minus 0,63 pct., hvilket er en spids lavere end den hidtidige bundrekord på minus 0,62 pct.



- I dag valgte staten at låne 840 millioner kroner, selv om der var bud på mere end 3 milliarder kroner. Det betyder, at staten alene på dagens udstedelse kommer til at tjene mere end 11.000.000 kroner på at låne penge. Det må siges at være en absurd situation, konstaterer makroøkonom i Sydbank Søren V. Kristensen.



Ud over det toårige lån solgte staten også for 800 mio. kr. 4,5 pct. obligationer med udløb i 2039. De blev afregnet til kurs 189,02 svarende til en årlig effektiv rente på 0,42 pct.



/ritzau/FINANS