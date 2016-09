Der er den senere tid kommet ganske solide nøgletal fra den britiske økonomi, og det får nu flere økonomer fra storbankerne i City of London til at ændre på deres forudsigelser omkring en recession i britisk økonomi i kølvandet på brexit. Flere banker venter nu vækst i årets tredje kvartal.



Det skriver den britiske avis The Independent.



I kølvandet på den brexit-afstemningen d. 23. juni stod banker og økonomer nærmest i kø for at nedgradere vækstforventningerne til den britiske økonomi. Mange forudså en umiddelbar effekt på to kvartaler med negativ BNP-vækst, hvad der betegnes som en teknisk recession.



Positive nøgletal fra detailsalg og indkøbschefernes forventninger, det såkaldte PMI-indeks, har fået økonomerne til at se lidt mere positivt på den nære fremtid for britisk økonomi.



- Vi har revideret vores vækstforudsigelser fra en skarp nedgang og recession til en lille nedgang, der akkurat undgår en teknisk recession, udtaler storbanken Morgan Stanley til The Independent.



Økonomer fra Credit Suisse udtaler som årsag til sin revidering, at chokket fra brexit har været mildere end forventet, mens investeringsbanken Goldman Sachs peger på lempelig pengepolitik fra den britiske centralbank og forventeligt fra den britiske regering som årsag til sine mere positive forudsigelser.







/ritzau/FINANS