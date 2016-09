Stemningen i det amerikanske serviceerhverv målt på ISM-indekset har ikke være ringere i de seneste seks og et halvt år, end den var i august i år.



På det danske obligationsmarked faldt renten på den toneangivende danske tiårige statsobligation til rekordlave minus 0,03 pct. i umiddelbar forlængelse af offentliggørelsen af den negativt overraskende ISM-tal.



Det påpeger Jacob Graven, cheføkonom i Sydbank, i en kommentar til nøgletallet, der blev offentliggjort tirsdag eftermiddag. Indekset dykkede til 51,4 fra 55,5 måneden før, mens forventningen var et indeks på 54,9 ifølge Bloomberg News.



"Også i industrivirksomhederne dykkede humøret kraftigt i august," noterer Jacob Graven, som mener, at den dårlige stemning sætter spørgsmålstegn ved opsvinget i den amerikanske økonomi.



"Det er overraskende, at stemningen i de amerikanske virksomheder pludselig dykker kraftigt. Amerikansk økonomi har ellers set ud til at være på vej tilbage på hesten efter skuffede svag vækst i første halvår," bemærker han.



Den dalende optimisme må efter Jacob Gravens mening give anledning til overvejelser hos ledelsen i den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hvor chefen, Janet Yellen, har lagt op til en rentestigning inden årets udgang.



/ritzau/FINANS