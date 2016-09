De japanske aktieindeks var mandag i den største optur i tre måneder, efter at yen faldt fredag i kølvandet på en svagere end ventet amerikansk jobrapport. Men yen styrkes mandag morgen, efter at den japanske centralbankchef, Haruhiko Kuroda, har talt.



Der var ellers lagt pres på flere pengepolitiske lempelser i forbindelse med offentliggørelsen af den amerikanske jobrapport. Men efter at svagere end ventede tal skød en amerikansk renteforhøjelse til hjørne i september, er presset lettet. Og i en tale mandag afviste Kuroda, at der var nye initiativer på vej for at sætte gang i inflationen.



- Hvad Kuroda sagde afviger ikke meget fra det, han plejer at sige. Men det lader til, at det er blevet brugt til at skifte positioner ud i valutamarkedet, siger Takuya Takahashi, strateg hos Daiwa Securities, til Bloomberg News.



Topix-indekset steg mandag med hele 1,2 pct., før det kørte tilbage til en stigning på dagen på 0,2 pct., efter at bilproducenterne og eksportørerne faldt tilbage. Indekset ligger i det højeste niveau siden 8. juni, skriver Bloomberg News.



Yen blev styrket i forbindelse med centralbankchefens tale til 103,46 yen per dollar mod 104,10 yen fredag eftermiddag.



/ritzau/FINANS