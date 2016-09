Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Nationalbank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Nationalbank

Valutareserven i Nationalbanken faldt i august med marginale 0,1 mia. kr. til 449,8 mia. kr., meddeler Nationalbanken.



Ifølge et estimat fra Ritzau Estimates havde analytikerne ventet et lidt større fald til 446,9 mia. kr.



Udviklingen i august afspejler, at Nationalbanken i perioden har tilbagebetalt lån for 0,1 mia. kr.



Nationalbanken foretog i månedens løb ikke intervention i markedet.



/ritzau/FINANS