Kina: Kvantitative lempelser ikke længere effektive

De kvantitative lempelser er ikke længere en effektiv måde at stimulere den økonomiske vækst på, og den medfører ikke bæredygtig vækst.



Det vurderer den kinesiske vicefinansminister Zhu Guangyao på en briefing forud for weekendens G-20 møde i Hangzhou.



Communiquet fra G-20 mødet vil indeholde konklusioner om kombineret anvendelse af monetære, finanspolitiske og strukturelle reformer, samt at G-20 accepterer at foretage kommunikation om valutaudvikling via flere kanaler, herunder globale finansielle institutioner og gennem bilaterale samtaler.



Zhu Guangyao har tidligere påpeget, at det globale økonomiske opsving stadig er ubalanceret, og at en reduktion af overkapacitet kræver en global indsats.



/ritzau/FINANS