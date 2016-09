Eksperter: Svagt pund bag britiske industrichefers chok-optimisme

Relateret indhold Artikler

Svækkelsen af det britiske pund sammenholdt med det seneste indgreb fra Storbritanniens centralbank ser ud til at være årsagerne til, at tilliden blandt indkøbscheferne i den britiske fremstillingsindustri er kommet sig gevaldigt den anden hele måned efter brexit-afstemningen.



Det vurderer Johnny Bo Jakobsen, der er chefanalytiker i Nordea.



"Overordnet lader det svækkede pund og Bank of Englands (den britiske centralbanks, red.) nylige politiske tiltag til at hjælpe industrien med at rejse sig fra post-brexit-nedturen og burde lette bekymringerne omkring udsigterne for den britiske økonomi på kortere sigt," skriver Johnny Bo Jakobsen i et notat.



Håb om at undgå recession



Cheføkonom i Nykredit Tore Stramer betegner det som en overraskelse af de større, at den britiske PMI for fremstillingssektoren, der afspejler industrichefernes tro på fremtiden, er steget til 53,3 i årets ottende måned fra 48,3 måneden før vel at mærke efter at den britiske befolkning i juni stemte for at forlade EU-samarbejdet.



Afstemningen bankede nemlig forventningerne i netop industrien ned til det laveste niveau i indeksets levetid.



"Dagens tal giver således også begrundet håb om, at brexit-resultatet ikke vil kaste Storbritannien ud i alvorlig og langvarig recession," vurderer Tore Stramer i en analyse.



Han påpeger imidlertid, at det hører med til historien, at det britiske pund er blevet kraftigt svækket som følge af netop brexit-afstemningen.



Stadig risici forude



Tore Stramer advarer videre imod, at der er en risiko for, at de kommende forhandlinger mellem Storbritannien og EU kan blive ganske hårde og uforsonlige.



"Sker det, så vil det unægteligt kaste yderligere usikkerhed af sig til skade for særligt Storbritanniens økonomi. Men her og nu skal man glæde sig over, at brexit-effekten ser ud til at foretage sig - også i Storbritannien. Det bekræfter os i, at opsvinget i såvel Europa som herhjemme vil holde sig på sporet over de kommende år," fremhæver Tore Stramer.



Johnny Bo Jakobsen pointerer, at, hvorvidt den samlede aktivitet i den britiske økonomi bliver vedvarende, i høj grad afhænger af, hvordan den langt større indlandsorienterede servicesektor klarer sig.



