Tilliden blandt indkøbscheferne i den britiske fremstillingsindustri overraskede markant positivt i august - den anden hele måned efter folkeafstemningen, der ser ud til at sende briterne ud af EU-samarbejdet.



PMI for fremstillingssektoren steg således til 53,3 i årets ottende måned fra 48,3 måneden før, hvor indekset var faldet markant til det laveste niveau i indeksets levetid, der går tilbage til april 2011. Til sammenligning havde økonomerne ifølge Bloomberg News ventet en stigning til blot 49,0.



Et tal over 50 betyder, at der er relativt flere virksomheder, der har meldt om et bedre forretningsklima, end virksomheder som har meldt om et forværret forretningsklima.



/ritzau/FINANS