De kinesiske PMI-indeks for fremstillingssektoren fra henholdsvis myndighederne i Beijing og fra Caixin Media og Markit Economics viser en divergerende udvikling i juli. For mens den officielle aflæsning overrasker i positiv retning, skuffer Caixin-opgørelsen en anelse.



Det fremgår af de friske PMI-aflæsninger torsdag morgen.



Den officielle aflæsning fra myndighederne i Beijing viste en stigning i aktiviteten i fremstillingssektoren til 50,4 i PMI-indekset i august fra juli 49,9, mens Caixin og Markits' aflæsning faldt til 50,0 fra 50,6 i juli.



Økonomerne ventede en indeksværdi på 49,8 i den officielle opgørelse, mens Caixin og Markits' data var estimeret til 50,1. Det viser estimater indsamlet af Bloomberg News.



"Forbedringen er opmuntrende, især i betragtning af de betydelige omstruktureringer og nedskæringer, der gennemføres i nogle vigtige sektorer såsom stålproduktion," påpeger cheføkonom Rajiv Biswas fra IHS Markit Asia-Pacific i Singapore i en kommentar.



Men om den overraskende gode udvikling kan holde, står hen i det uvisse.



"Det er svært at sige, om de gode forhold vil være bæredygtige. De penge- og finanspolitiske lempelser vil ikke være lige så støttende, som de var tidligere på året," vurderer cheføkonom Zhu Haibin fra JPMorgan Chase i Hongkong ifølge Bloomberg News.



August er begyndelsen af den kinesiske produktions højsæson, og det vurderes at kunne øge den officielle PMI-aflæsning endnu mere i de kommende måneder ifølge seniorøkonom Iris Pang fra Natixis i Hongkong.



"High-tech og forbrugsvarer har det godt. Det er et positivt tegn, at Kinas fremstillingsvirksomhed skifter fra en lav værditilvækst til en højere," siger hun.



Der er til gengæld lidt tilbagegang i servicesektoren. Den officielle PMI-aflæsning for service viser et fald til 53,5 i august fra 53,9 i juli.



