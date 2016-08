Tilliden til fremtiden hos den japanske fremstillingssektor blev forringet en anelse i august ifølge PMI-indekset fra Markit Economics og Nikkei torsdag morgen.



PMI-indekset for den japanske fremstillingssektor er ifølge den endelige aflæsning 49,5 i august mod 49,3 måneden før og en foreløbig opgørelse af en juli-indeksværdi på 49,6.



De svære tider for den japanske fremstillingssektor kommer også til udtryk i investeringsniveauet.



De japanske investeringer steg 3,1 pct. i andet kvartal, hvilket er et fald i forhold til kvartalet før, hvor den blev brugt 4,2 pct. mere på investeringskontoen.



Det var samtidig en skuffelse for analytikerne, der havde ventet, at virksomheden skurede op for pengeforbruget til det fremtidig aktivitetsafkast med 5,5 pct.



!Virksomheder holder udgifterne i kort snor, da der er en svag fornemmelse af bekymring over udsigterne for den globale økonomi," noterer cheføkonom Junko Nishioka fra Sumitomo Mitsui Banking Corp. i Tokyo over for Bloomberg News.



En del af årsagen skal findes i et faldende salg og i endnu højere grad i en faldende indtjening.



Omsætningen faldt 3,5 pct. i andet kvartal mod et fald på 3,3 pct. kvartalet før, mens virksomhedernes profit samtidig droppede hele 10 pct. mod et fald på 9,3 pct. i første kvartal.



"Virksomhedernes fald i overskuddet skyldes først og fremmest valutakursen. Den indenlandske efterspørgsel er samtidig forværret i sidste kvartal, hvilket bidrager til fald i servicevirksomhedernes overskud," pointerer cheføkonom Takuji Okubo fra Japan Macro Advisors i Tokyo ifølge Bloomberg News.



/ritzau/FINANS