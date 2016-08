Relateret indhold Tilføj søgeagent Danmarks Statistik Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Danmarks Statistik

Ifølge de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik lå bruttoledigheden i juli på 4,2 procent af arbejdsstyrken.







Top-10 over kommuner med den højeste ledighed:



1. Ishøj: 8,5



2. Albertslund: 6,4



3. Odense: 6,3



4. Høje-Taastrup: 5,9



5. Brøndby: 5,8



6. Aalborg: 5,8



7. Lolland: 5,6



8. København: 5,2



9. Slagelse: 5,2



10. Frederikshavn: 5,1



Top-10 over kommuner med den laveste ledighed:



1. Allerød: 1,9



2. Hørsholm: 2,3



3. Rudersdal: 2,4



4. Skanderborg: 2,4



5. Dragør: 2,5



6. Billund: 2,5



7. Ringkøbing-Skjern: 2,5



På en delt 8.- 12.-plads:



* Lejre: 2,6



* Solrød: 2,6



* Varde: 2,6



* Favrskov: 2,6



* Hedensted: 2,6



Tallene i opgørelsen er sæsonkorrigerede og dækker over fuldtidsledige.



Kilde: Danmarks Statistik



/ritzau/