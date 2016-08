Federal Reservechef i Boston, Eric Rosengren, advarer i en tale på en konference i Beijin om risici forbundet med at fastholde en lav rente i for lang tid.



Med udsigten til, at den amerikanske økonomi vil nå centralbankens mål for inflation og arbejdsløshed "relativt snart", er det at holde renterne lave i for lang tid ifølge Rosengren "ikke uden risici".



Det skriver Bloomberg News.



Af risici peger centralbankdirektøren på stigende priser på erhvervsejendomsmarkedet, hvor overdreven risikopositionering blandt investorerne potentielt kan udløse hændelser, der ifølge Rosengreen kan true den finansielle stabilitet - særligt hvis det spreder sig til mere udbredte prisfald.



/ritzau/FINANS